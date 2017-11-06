Двоє людей загинули на пожежі в Кіровоградській області

“О 06:25 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул.Київська с.Трепівка Знам’янського району. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить перекриття житлового будинку на площі 60 кв. м та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: жінки 1939 р.н. та чоловіка 1963 р.н.”, — повідомили в прес-службі.

Також там додали, що силами вогнеборців о 07:11 пожежу було локалізовано та о 10:16 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіків особового складу та 1 одиниця техніки 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка.

Причини пожежі та смерті громадян наразі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, 6 листопада на базі відпочинку в Закарпатській області сталася пожежа.