Двоє людей загинули на пожежі в Кіровоградській області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні під час гасіння пожежі у Знам’янському районі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Про це повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в області, передає УНН.
“О 06:25 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул.Київська с.Трепівка Знам’янського району. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить перекриття житлового будинку на площі 60 кв. м та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: жінки 1939 р.н. та чоловіка 1963 р.н.”, — повідомили в прес-службі.
Також там додали, що силами вогнеборців о 07:11 пожежу було локалізовано та о 10:16 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіків особового складу та 1 одиниця техніки 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка.
Причини пожежі та смерті громадян наразі з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, 6 листопада на базі відпочинку в Закарпатській області сталася пожежа.