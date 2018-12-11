Двое лидеров "Шахтера" возобновились перед матчем с "Лионом"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Перед решающим поединком группового раунда Лиги чемпионов у донецкого "Шахтера" уменьшился лазарет, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
После пропуска 18 тура УПЛ в общую группу "горняков" вернулся центральный защитник Ярослав Ракицкий, ранее сломал палец на ноге, и полузащитник Тайсон. Также в общей группе работает полузащитник Максим Малышев.
Отмечено, что продолжают работать отдельно полузащитник Дентиньо и защитник Иван Ордец.
Напомним, что игру "Шахтера" с "Лионом" перенесли из Харькова в Киев.