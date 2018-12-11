Двоє лідерів "Шахтаря" відновилися перед матчем з "Ліоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перед вирішальним поєдинком групового раунду Ліги чемпіонів у донецького "Шахтаря" зменшився лазарет, передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
Після пропуску 18 туру УПЛ до загальної групи "гірників" повернувся центральний оборонець Ярослав Ракицький, який раніше зламав палець на нозі, та півзахисник Тайсон. Також в загальній групі працює півзахисник Максим Малишев.
Зазначено, що продовжують працювати окремо півзахисник Дентіньйо і захисник Іван Ордець.
Нагадаємо, що гру "Шахтаря" з "Ліоном" перенесли з Харкова до Києва.