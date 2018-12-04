УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" в Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення перенести матч Ліги чемпіонів між українським “Шахтарем” і французьким “Ліоном” з Харкова до Києва. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу, інформує УНН.
Гра пройде на Олімпійському стадіоні 12 грудня. Через день футболісти київського “Динамо” проведуть на своїй домашній арені матч Ліги Європи проти чеського “Яблонця”.
Спочатку матч “Шахтар” — “Ліон” мав пройти в Харкові, де приймає суперників донецька команда. У понеділок на виконкомі УЄФА було прийнято рішення про те, що матчі під егідою організації не будуть проходити на стадіонах міст, де діє військовий стан.
“Ліон” посідає друге місце в групі F, маючи в активі сім очок. “Шахтар” йде третім, набравши п’ять очок. У разі перемоги донецька команда вийде в плей-офф.
Верховна рада раніше прийняла закон про затвердження указу президента “Про введення воєнного стану в Україні”. Згідно з указом, військовий стан вводиться строком на 30 діб з 14:00 26 листопада в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській.