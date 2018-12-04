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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Киев

Киев • УНН

 • 10327 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским “Шахтером” и французским “Лионом” из Харькова в Киев. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба, информирует УНН.

УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Киев

Игра пройдет на Олимпийском стадионе 12 декабря. Через день футболисты киевского “Динамо” проведут на своей домашней арене матч Лиги Европы против чешского “Яблонца”.

Сначала матч “Шахтер” — “Лион” должен был пройти в Харькове, где принимает соперников донецкая команда. В понедельник на исполкоме УЕФА было принято решение о том, что матчи под эгидой организации не будут проходить на стадионах городов, где действует военное положение.

“Лион” занимает второе место в группе F, имея в активе семь очков. “Шахтер” идет третьим, набрав пять очков. В случае победы донецкая команда выйдет в плей-офф.

Верховная Рада ранее приняла закон об утверждении указа президента “О введении военного положения в Украине”. Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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