УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским “Шахтером” и французским “Лионом” из Харькова в Киев. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба, информирует УНН.
Игра пройдет на Олимпийском стадионе 12 декабря. Через день футболисты киевского “Динамо” проведут на своей домашней арене матч Лиги Европы против чешского “Яблонца”.
Сначала матч “Шахтер” — “Лион” должен был пройти в Харькове, где принимает соперников донецкая команда. В понедельник на исполкоме УЕФА было принято решение о том, что матчи под эгидой организации не будут проходить на стадионах городов, где действует военное положение.
“Лион” занимает второе место в группе F, имея в активе семь очков. “Шахтер” идет третьим, набрав пять очков. В случае победы донецкая команда выйдет в плей-офф.
Верховная Рада ранее приняла закон об утверждении указа президента “О введении военного положения в Украине”. Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.