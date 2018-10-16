Двое легкоатлетов из Украины стали чемпионами Юношеских Олимпийских игр

Магучих не было равных по итогам двух соревновательных дней в секторе для прыжков в высоту. На первом этапе Ярослава показала результат 1,92 м, на втором — 1,95 м, что является ее личным рекордом.

“Мы с моим тренером в течение длительного времени работали над тем, чтобы я смогла взять еще большую высоту. Очень рада, что мне удалось улучшить свой же рекорд (с 1,94 на 1,95 м). Хочу поблагодарить нашей замечательной команде и зрителям на стадионе за невероятную поддержку. Она всегда помогает и вдохновляет на новые свершения”, — заявила владелица личного рекорда.

Зато Кохан завоевал “золото” в секторе по метанию молота. Победный результат нашего легкоатлета во второй соревновательный день — 85,14 м.

Заметим, что “серебро” получил представитель Болгарии Валентин Андреев — 81,67 м, “бронза” — у спортсмена из Китая Ки Вонга — 75,90 м.