Двоє легкоатлетів з України стали чемпіонами Юнацьких Олімпійських ігор

Магучіх не було рівних за підсумками двох змагальних днів у секторі для стрибків у висоту. На першому етапі Ярослава показала результат 1,92 м, на другому — 1,95 м, що є її особистим рекордом.

“Ми з моїм тренером протягом тривалого часу працювали над тим, щоб я змогла взяти ще більшу висоту. Дуже рада, що мені вдалося покращити свій же рекорд (з 1,94 на 1,95 м). Хочу подякувати нашій чудовій команді та глядачам на стадіоні за неймовірну підтримку. Вона завжди допомагає та надихає на нові звершення”, — заявила власниця особистого рекорду.

Натомість Кохан виборов “золото” у секторі з метання молота. Переможний результат нашого легкоатлета у другий змагальний день — 85,14 м.

Зауважимо, що “срібло” здобув представник Болгарії Валентин Андреєв — 81,67 м, “бронза” — у спортсмена з Китаю Кі Вонга — 75,90 м.