Двое игроков основного состава "Динамо" продлили контракты с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые пятилетние контракты с ФК "Динамо" (Киев), передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Детали
Бущан перешел в динамовской академии в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011-го года. Дебют Бущана за основную команду “Динамо” состоялся 20 августа 2017 в поединке чемпионата Украины против “Стали”.
В нынешнем сезоне Бущан принял участие в семи поединках чемпионата Украины, в которых пропустил два мяча. Является игроком национальной сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020 (5 матчей), где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.
Забарный родился в Киеве, воспитанник ДЮФШ “Динамо” имени Валерия Лобановского. Впервые в заявку основной команды “Динамо” на официальный матч был включен 15 марта 2020. Полноценный же дебют произошел 11 сентября 2020 года, в домашнем матче с “Десной” (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом команды в еврокубках.
В нынешнем сезоне Забарный принял участие в девяти поединках чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной сборной.
Что предшествовало этому
Забарный вошел в топ-50 самых дорогих 19-летних игроков мира.