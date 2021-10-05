Двоє гравців основного складу "Динамо" продовжили контракти з клубом

Деталі

Бущан перейшов до динамівської академії в 14-річному віці, а вперше потрапив до заявки команди у грудні 2011-го року. Дебют Бущана за основну команду “Динамо” відбувся 20 серпня 2017 року в поєдинку чемпіонату України проти “Сталі”.

У нинішньому сезоні Бущан взяв участь у семи поєдинках чемпіонату України, у яких пропустив два м’ячі. Є гравцем національної збірної України, був основним воротарем на Євро-2020 (5 матчів), де наша національна команда дійшла до чвертьфіналу.

Забарний народився у Києві, вихованець ДЮФШ “Динамо” імені Валерія Лобановського. Уперше до заявки основної команди “Динамо” на офіційний матч був включений 15 березня 2020 року. Повноцінний же дебют стався 11 вересня 2020-го, у домашньому матчі з “Десною” (0:0). Став другим наймолодшим дебютантом команди в єврокубках.

У нинішньому сезоні Забарний взяв участь у дев’яти поєдинках чемпіонату України. Виступав за молодіжну збірну України, є футболістом національної збірної.

Що передувало цьому

Забарний увійшов до топ-50 найдорожчих 19-річних гравців світу.