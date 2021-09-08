Український футболіст увійшов до топ-50 найдорожчих 19-річних гравців світу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Видання "Transfermarkt" вирішило скласти рейтинг найдорожчих гравців, які могли б виступати за збірні віком до 19 років. У ТОП-50 потрапив і українець Ілля Забарний, повідомляє УНН.
Деталі
У топ-50 генерації знайшлося місце для захисника "Динамо" Іллі Забарного. Його оцінили в 11 млн. євро, що дозволило посісти 35-е місце в списку найдорожчих юніорів планети.
Лідирує в цьому списку гравець збірної Іспанії та Барселони Педрі. 18-літній півзахисник оцінений в 80 млн. євро. На другому місці його партнер як по клубу, так і по збірній Ансу Фаті з "цінником" в 60 млн. євро. Замикає першу трійку француз Едуардо Камавінга, який влітку перебрався у мадридський "Реал" –55 млн. євро. Таку ж ціну встановили і на англійця Джуда Беллінгема, який виступає за дортмундську "Боруссію".
Доповнення
Забарний відіграв усі п'ять поєдинків на Євро-2020 у складі збірної України.