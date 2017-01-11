Двое футболистов пополнили состав ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Львовские "Карпаты" объявили о подписании двух украинских футболистов - вратаря Евгения Боровика и полузащитника Артема Филимонова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Карпат".
С обоими игроками, которые до сих пор выступали за одесский "Черноморец", подписаны контракты сроком на два года.
22-летний А.Филимонов в этом сезоне успел провести 16 матчей и отметиться одним забитым голом.
В Премьер-лиге дебютировал 27 февраля 2015-го года в футболке "Черноморца" в матче с "Ильичевцем". Всего за "моряков" А.Филимонов сыграл 45 матчей и отметился одним забитым голом. Летом 2015 года он был избран капитаном одесской команды.
31-летний Е.Боровик в нынешнем сезоне провел 17 поединков, в которых пропустил 17 голов. При этом, в активе голкипера 8 "сухих" матчей.
Ранее выступал за дубль "Торпедо-Металлург" (Москва, Россия), "Ниву" (Винница), дубль "Металлиста" (Харьков), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Днепр", "Арсенал" (Киев), " Металлург "(Запорожье)," Черноморец "(Одесса). Всего в элитном дивизионе сыграл 162 поединка.
Примечательно, что Е.Боровику удалось установить новый клубный рекорд "Черноморца" - 586 минут без пропущенных голов.
Напомним, что 31-летний игрок 31 октября 2010-го года в составе "Кривбасса" отметился голом в матче с "Арсеналом" (1: 1), который стал первым в истории вратарским голом, забитым с игры в сильнейшем украинском дивизионе.