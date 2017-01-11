Двоє футболістів поповнили склад ФК "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Львівські "Карпати" оголосили про підписання двох українських футболістів – воротаря Євгена Боровика та півзахисника Артема Філімонова, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Карпат".
З обома гравцями, котрі до цього часу виступали за одеський "Чорноморець", підписані контракти протяжністю в два роки.
22-річний А.Філімонов у цьому сезоні встиг провести 16 матчів і відзначитися одним забитим голом.
У Прем’єр-лізі дебютував 27 лютого 2015-го року в футболці "Чорноморця" у матчі з маріупольським "Іллічівцем". Загалом за "моряків" А.Філімонов зіграв 45 матчів і відзначився одним забитим голом. Влітку 2015-го його було обрано капітаном одеської команди.
31-річний Є.Боровик у нинішньому сезоні провів 17 поєдинків, у яких пропустив 17 голів. При цьому, в активі голкіпера 8 "сухих" матчів.
Раніше виступав за дубль "Торпедо-Металург" (Москва, Росія), "Ниву" (Вінниця), дубль "Металіста" (Харків), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Дніпро", "Арсенал" (Київ), "Металург" (Запоріжжя), "Чорноморець" (Одеса). Загалом у елітному дивізіоні відіграв 162 поєдинки.
Примітно, що Є.Боровику вдалося встановити новий клубний рекорд "Чорноморця" – 586 хвилин без пропущених голів.
Нагадаємо, що 31-річний гравець 31 жовтня 2010-го року в складі "Кривбаса" відзначився голом у матчі з "Арсеналом" (1:1), який став першим в історії воротарським голом, забитим з гри у найсильнішому українському дивізіоні.