Двое футболистов "Динамо" стали игроками символической сборной Лиги Европы

Сразу два места в полузащите достались игрокам "Динамо" - Беньямину Вербичу и Виктору Цыганкову, которые отличились голами во встрече с "Мальме" (3:4).

Другие места в команде недели заняли:

вратарь: Ян Соммер ( "Боруссия" Менхенглдбах);

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защитники: Эркин ("Бешикташ"), Йоргос Меркис ("АПОЭЛ"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома");

нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Абубакар ("Порту").

Отметим, что Цыганков имеет в активе 22 сыгранные поединки в различных турнирах сезона за "Динамо" - 7 голов и 8 ассистов, у Вербича 19 матчей - 7 голов и 2 ассиста.