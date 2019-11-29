Двое футболистов "Динамо" стали игроками символической сборной Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы по итогам поединков пятого тура группового раунда соревнований, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Сразу два места в полузащите достались игрокам "Динамо" - Беньямину Вербичу и Виктору Цыганкову, которые отличились голами во встрече с "Мальме" (3:4).
Другие места в команде недели заняли:
вратарь: Ян Соммер ( "Боруссия" Менхенглдбах);
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" в меньшинстве пропустило четыре гола и уступило в матче Лиги Европы
защитники: Эркин ("Бешикташ"), Йоргос Меркис ("АПОЭЛ"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");
Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома");
нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Абубакар ("Порту").
Отметим, что Цыганков имеет в активе 22 сыгранные поединки в различных турнирах сезона за "Динамо" - 7 голов и 8 ассистов, у Вербича 19 матчей - 7 голов и 2 ассиста.