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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 22058 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104980 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83468 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104712 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116917 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147642 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Двое футболистов "Динамо" стали игроками символической сборной Лиги Европы

Двое футболистов "Динамо" стали игроками символической сборной Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. УЕФА опубликовал символическую сборную недели Лиги Европы по итогам поединков пятого тура группового раунда соревнований, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

Сразу два места в полузащите достались игрокам "Динамо" - Беньямину Вербичу и Виктору Цыганкову, которые отличились голами во встрече с "Мальме" (3:4).

Другие места в команде недели заняли:

вратарь: Ян Соммер ( "Боруссия" Менхенглдбах);

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защитники: Эркин ("Бешикташ"), Йоргос Меркис ("АПОЭЛ"), Энцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома");

нападающие: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Абубакар ("Порту").

Отметим, что Цыганков имеет в активе 22 сыгранные поединки в различных турнирах сезона за "Динамо" - 7 голов и 8 ассистов, у Вербича 19 матчей - 7 голов и 2 ассиста.

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