Двоє футболістів "Динамо" стали гравцями символічної збірної Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. УЄФА опублікував символічну збірну тижня Ліги Європи за підсумками поєдинків п'ятого туру групового раунду змагань, інформує УНН з посиланням на прес-службу організації.
Одразу два місця в півзахисті дісталися гравцям "Динамо" – Беньяміну Вербичу та Віктору Циганкову, які відзначилися голами у зустрічі із "Мальме" (3:4).
Інші місця в команді тижня зайняли:
воротар: Янн Соммер ("Боруссія" Менхенглдбах);
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захисники: Джанер Еркін ( "Бешикташ"), Йоргос Меркіс ("АПОЕЛ"), Енцо Роко ("Бешикташ"), Нуну Секейра ("Брага");
півзахисники: Бруну Фернандеш ("Спортінг"), Лоренцо Пеллегріні ("Рома");
нападники: Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Венсан Абубакар ("Порту").
Зауважимо, що Циганков має в активі 22 зіграні поєдинки в різних турнірах сезону за "Динамо" – 7 голів і 8 асистів, у Вербича 19 матчів – 7 голів і 2 асисти.