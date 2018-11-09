Двое детей попали в реанимацию из-за отравления алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Кривом Роге 10-летний мальчик и его 11-летняя сестра попали в реанимацию с диагнозом “сильное алкогольное опьянение”, передает УНН со ссылкой на 34 канал.
По информации СМИ, состояние школьников стабилизировалось только под утро.
По предварительным данным полиции, дети были со своим отцом.
Как сообщал УНН, в Раде предлагают ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. Такую норму предусматривает законопроект 9065, авторства депутатов Павелка, Силантьева, Палатного, Березенка и других.
Кроме этого, законопроект предлагает ужесточение ответсвенности за продажу алкоголя несовершеннолетним.