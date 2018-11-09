Двоє дітей потрапили до реанімації через отруєння алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Кривому Розі 10-річний хлопчик і його 11-річна сестра потрапили в реанімацію з діагнозом "сильне алкогольне сп'яніння", передає УНН з посиланням на 34 канал.
За інформацією ЗМІ, стан школярів стабілізувався тільки під ранок.
За попередніми даними поліції, діти були зі своїм батьком.
Як повідомляв УНН, в Раді пропонують ввести кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у пияцтво. Таку норму передбачає законопроект 9065, авторства депутатів Павелка, Силантьєва, Палатного, Березенка та інших.
Крім цього, законопроект пропонує посилення відповідальності за продаж алкоголю неповнолітнім.