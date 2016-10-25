Двое мужчин убили уборщика в ночном заведении Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Двое сотрудников ночного клуба в Одессе в микрорайоне Аркадия убили своего коллегу - уборщика. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.
Происшествие случилось в ночь на понедельник, 24 октября. На теле умершего правоохранители обнаружили признаки насилия: резаные раны на лице и многочисленные гематомы.
"Двое работников ночного клуба - 33-летний сын сожительницы погибшего и его 23-летний приятель, убили своего коллегу, а тело бросили возле клуба", - об этом УНН рассказала пресс-секретарь СРП в Одесской области Анастасия Якубенко.
Злоумышленники задержаны, в отношении них открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.