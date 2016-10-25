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15 марта, 19:03 • 115918 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168887 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131705 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113536 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105882 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101745 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Двое мужчин убили уборщика в ночном заведении Одессы

Двое мужчин убили уборщика в ночном заведении Одессы

Киев • УНН

 • 7970 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Двое сотрудников ночного клуба в Одессе в микрорайоне Аркадия убили своего коллегу - уборщика. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 24 октября. На теле умершего правоохранители обнаружили признаки насилия: резаные раны на лице и многочисленные гематомы.

"Двое работников ночного клуба - 33-летний сын сожительницы погибшего и его 23-летний приятель, убили своего коллегу, а тело бросили возле клуба", - об этом УНН рассказала пресс-секретарь СРП в Одесской области Анастасия Якубенко.

Злоумышленники задержаны, в отношении них открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

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