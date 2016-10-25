Двоє чоловіків вбили прибиральника в нічному закладі Одеси

Подія сталась в ніч на понеділок, 24 жовтня. На тілі померлого правоохоронці виявили ознаки насилля: різані рани на обличчі та численні гематоми.

"Двоє працівників нічного клуба - 33-річний син співмешканки загиблого та його 23-річний приятель, вбили свого колегу, а тіло покинули біля клубу", - про це УНН розповіла речник УПП в Одеській області Анастасія Якубенко.

Зловмисників затримано, відносно них відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Затриманим загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Ведеться слідство.