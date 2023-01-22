Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Харьковщине

Он сообщил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители.

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«Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.

Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.