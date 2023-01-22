Двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Изюмском районе Харьковской области двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Он сообщил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители.
Цитата
«Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.
Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.