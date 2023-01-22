Двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
Він повідомив, що області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.
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«Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», - повідомив Синєгубов.
Синєгубов також повідомив, що минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.