Двое мужчин на байдарке перевернулись на р. Днепр в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двое мужчин перевернулись на байдарке в р. Днепр прямо под мостом Преображенского в Запорожье. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области.
Мужчин в воде заметил начальник караула военизированной охраны моста. Он обратился в службу спасения "101". Оттуда, сигнал передали на спасательную станцию Ждановского пляжа города. Спасатели на лодке вытащили из холодной воды байдарочников и вместе с их лодкой доставили пострадавших к берегу. Там их уже ждала карета скорой помощи.
Врачи диагностировали у мужчин общее переохлаждение и оказали им первую медицинскую помощь.