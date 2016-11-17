Двоє чоловіків на байдарці перекинулись у р. Дніпро у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двоє чоловіків перекинулись на байдарці у р. Дніпро прямо під мостом Преображенського у Запоріжжі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Чоловіків у воді помітив начальник караулу воєнізованої охорони мосту. Він звернувся до служби порятунку "101". Звідти, сигнал передали на рятувальну станцію Ждановського пляжу міста. Рятувальники на човні витягли з холодної води байдарочників та разом з їх човном доставили потерпілих до берегу. Там на них вже чекала карета швидкої допомоги.
Лікарі діагностували у чоловіків загальне переохолодження та надали їм першу медичну допомогу.