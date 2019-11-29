Двусторонние российско-украинские переговоры: о чем сегодня говорилось в Вене

"Переговоры прошли на экспертном уровне с участием представителей ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года", - говорится в сообщении.

Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе, сообщили в Газпроме.

Напомним, 28 ноября в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Впоследствии, в Нафтогазе прокомментировали встречу между министрами энергетики Украины и России.