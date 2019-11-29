Двосторонні російсько-українські перемовини: про що сьогодні йшлося у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні у Відні продовжилися російсько-українські переговори щодо газу відповідно до досягнутих напередодні домовленостей по інтенсифікації спільної роботи в двосторонньому форматі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби "Газпрому".
“Переговори пройшли на експертному рівні за участю представників ПАТ „Газпром“ і ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“. Сторони обговорили технічні питання, пов’язані з умовами транзиту російського газу в Європу з 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Досягнуто домовленості продовжити спільну роботу на наступному тижні, повідомили у Газпромі.
Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера, керівників НАК “Нафтогаз України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.
Згодом, у Нафтогазі прокоментували зустріч між міністрами енергетики України та Росії