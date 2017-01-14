Двухэтажный автобус перевернулся в Гонконге, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В специальном административном районе КНР Гонконг перевернулся двухэтажный автобус. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на полицию, передает УНН.
Издание уточняет, что в результате происшествия погиб один человек, еще 16 пострадали.
Инцидент произошел в районе Кван Тонг. Как сообщили в местной полиции, автобус врезался в бетонное ограждение на дороге, после чего перевернулся на бок. Причина ДТП выясняется.
Напомним, авария с участием не менее 19 автомобилей произошла в провинции Гуандун на юге Китая, погибли шесть человек, еще 15 пострадали.