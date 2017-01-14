Двоповерховий автобус перекинувся у Гонконзі, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У спеціальному адміністративному районі КНР Гонконг перекинувся двоповерховий автобус. Про це інформує South China Morning Post з посиланням на поліцію, передає УНН.
Видання уточнює, що в результаті події загинула одна людина, ще 16 постраждали.
Інцидент стався в районі Кван Тонг. Як повідомили в місцевій поліції, автобус врізався в бетонну огорожу на дорозі, після чого перекинувся на бік. Причина ДТП з'ясовується.
Нагадаємо, аварія за участю щонайменше 19 автомобілів сталася в провінції Гуандун на півдні Китаю, загинули шестеро людей, ще 15 постраждали.