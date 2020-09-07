Двум участникам "Самообороны Крыма" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Следователи сообщили о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в АР Крым и городе Севастополе.
"Установлено, что подозреваемые в начале марта 2014 года у составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" с оружием в руках проходили службу на незаконно созданном блок-посту "Терновка", расположенном при въезде в город Севастополь", - говорится в сообщении.
Злоумышленники, угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия, осуществляли контрольно-пропускной режим, проверку документов граждан, обыскивали транспортные средства, которые двигались в направлении г. Севастополь Автономной Республики Крым.
Сейчас последним сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в столице объявили подозрение участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".