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Двом учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Слідчі повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.

Двом учасникам "Самооборони Криму" повідомлено про підозру

"Встановлено, що підозрювані на початку березня 2014 року у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" зі зброєю в руках проходили службу на незаконно створеному блок-посту "Терновка", розташованому при в’їзді до міста Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснювали контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукували транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Севастополь Автономної Республіки Крим.

Наразі останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у столиці оголосили підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

 

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