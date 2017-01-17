Двум полицейским в Черниговской области сообщили о подозрении во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Следственный отдел прокуратуры Черниговской области сообщил о подозрении двум работникам полиции за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Установлено, что в декабре 2016 года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль и потребовали от водителя 8 тыс. грн за несоставление протокола об административном правонарушении.
При получении средств правоохранителей разоблачили.
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.