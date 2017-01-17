Двум полицейским в Черниговской области сообщили о подозрении во взяточничестве

Установлено, что в декабре 2016 года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль и потребовали от водителя 8 тыс. грн за несоставление протокола об административном правонарушении.

При получении средств правоохранителей разоблачили.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.