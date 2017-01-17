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Двум полицейским в Черниговской области сообщили о подозрении во взяточничестве

Двум полицейским в Черниговской области сообщили о подозрении во взяточничестве

Киев • УНН

 • 8673 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Следственный отдел прокуратуры Черниговской области сообщил о подозрении двум работникам полиции за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Установлено, что в декабре 2016 года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль и потребовали от водителя 8 тыс. грн за несоставление протокола об административном правонарушении.

При получении средств правоохранителей разоблачили.

Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

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