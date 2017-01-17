Двом поліцейським на Чернігівщині повідомили про підозру в хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Слідчими відділом прокуратури Чернігівської області повідомлено про підозру двом працівникам поліції за вимагання та отримання хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Встановлено, що у грудні 2016 року правоохоронці під час здійснення охорони громадського порядку території Прилук за порушення правил дорожнього руху зупинили автівку та вимагали від водія 8 тис. грн за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.
Під час одержання коштів правоохоронців було викрито.
Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.