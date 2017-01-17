Двом поліцейським на Чернігівщині повідомили про підозру в хабарництві

Встановлено, що у грудні 2016 року правоохоронці під час здійснення охорони громадського порядку території Прилук за порушення правил дорожнього руху зупинили автівку та вимагали від водія 8 тис. грн за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення.

Під час одержання коштів правоохоронців було викрито.

Тривають необхідні слідчі та процесуальні дії.