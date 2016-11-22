Двух преступников будут судить за смертельное избиение мужчины в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Двух преступников будут судить за смертельное избиение мужчины в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 53-летний ранее судимый за убийство мужчина и его знакомый, в августе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры стали наносить потерпевшему многочисленное количество ударов кулаками и ногами в область головы и туловища.
После этого, злоумышленники заметив, что пострадавший находится без сознания, оставили его в помещении дома, не предоставив какой-либо помощи.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения по существу.
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.