Двох злочинців судитимуть за смертельне побиття чоловіка на Київщині

Встановлено, що 53-річний раніше судимий за вбивство чоловік та його знайомий, у серпні поточного року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки почали наносити потерпілому численну кількість ударів кулаками та ногами в область голови та тулубу.

Після цього, зловмисники помітивши, що потерпілий знаходиться без свідомості, залишили його у приміщенні будинку, не надавши будь-якої допомоги.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Прокуратура направила справу до суду для розгляду по суті.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.