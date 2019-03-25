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Двух российских актеров театра и кино не пустили в Украину

Киев • УНН

 • 16563 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Также с начала года запрет въезда в Украину получили 35 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства. В том числе двух актеров театра и кино, граждан России, было не пропущено в Украину вчера именно из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Двух российских актеров театра и кино не пустили в Украину

Одного из них обнаружили в аэропорту "Борисполь". Иностранец прилетел рейсом из Минска. Выяснилось, что он незаконного ездил во временно оккупированный Крым.

Другой российский актер, также вопреки украинскому законодательству находился в Крыму, прилетел в Украину через аэропорт Одессы. Он планировал принять участие в съемках сериала.

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За нарушение Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Как сообщал УНН, за нарушение порядка въезда на ВОТ Украины и выезда из нее составлен 800 админпротоколов.

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