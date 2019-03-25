Двох російських акторів театру та кіно не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва. Зокрема двох акторів театру та кіно, громадян Росії, було не пропущено в Україну вчора саме через незаконне відвідування Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Одного з них виявили в аеропорту "Бориспіль". Іноземець прилетів рейсом з Мінська. З’ясувалося, що він незаконного їздив в тимчасово окупований Крим.
Інший російський актор, який також в супереч українському законодавству перебував в Криму, прилетів в Україну через аеропорт Одеси. Він планував взяти участь у зйомках серіалу.
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За порушення Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Як повідомляв УНН, за порушення порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї складено 800 адмінпротоколів.