Двох російських акторів театру та кіно не пустили в Україну

КИЇВ. 25 березня. УНН. Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 35 іноземців з числа діячів культури та мистецтва. Зокрема двох акторів театру та кіно, громадян Росії, було не пропущено в Україну вчора саме через незаконне відвідування Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.