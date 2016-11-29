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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Двух чиновников будут судить за взяточничество в Херсонской области

Киев • УНН

 • 9209 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двух должностных лиц Государственной исполнительной службы будут судить за получение взятки в размере 70 тыс. грн в Херсонской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

Двух чиновников будут судить за взяточничество в Херсонской области

Установлено, что в апреле 2016 года должностные лица требовали от руководителя акционерного общества 70 тыс. грн за снятие ареста со счетов предприятия.

Глава акционерного общества сразу же сообщила правоохранительным органам, и при получении оговоренной суммы они были задержаны, а средства изъяты.

Обвинительный акт в отношении двух работников исполнительной службы по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение по предварительному сговору группой лиц) направили в Херсонский городской суд для рассмотрения по существу.

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