Двух чиновников будут судить за взяточничество в Херсонской области

Установлено, что в апреле 2016 года должностные лица требовали от руководителя акционерного общества 70 тыс. грн за снятие ареста со счетов предприятия.

Глава акционерного общества сразу же сообщила правоохранительным органам, и при получении оговоренной суммы они были задержаны, а средства изъяты.

Обвинительный акт в отношении двух работников исполнительной службы по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение по предварительному сговору группой лиц) направили в Херсонский городской суд для рассмотрения по существу.