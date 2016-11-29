Двох посадовців судитимуть за хабарництво на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Двох посадовців Державної виконавчої служби судитимуть за одержання хабара розміром 70 тис. грн на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Установлено, що у квітні 2016 року, посадовці вимагали від керівника акціонерного товариства 70 тис. грн за зняття арешту з рахунків підприємства.
Голова акціонерного товариства одразу ж повідомила правоохоронні органи, та під час одержання обумовленої суми, їх було затримано, а кошти вилучено.
Обвинувальний акт стосовно двох працівників виконавчої служби за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище за попередньою змовою групою осіб) направлено до Херсонського міського суду для розгляду по суті.