Двоих детей спасли пожарные во время пожара в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 июня. УНН. Двоих мальчиков спасли пожарные во время пожара, который произошел в квартире одноэтажного дома по проспекту Богдана Хмельницкого в Днепре. Об этом проинформировали в ГосЧС Украины, сообщает УНН.
Сегодня, 28 июня, в 11:24 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в трехкомнатной квартире одноэтажного дома по проспекту Богдана Хмельницкого областного центра. По прибытию на место пожара спасателей, по внешним признакам, наблюдалось сильное задымление в квартире.
Соседи рассказали спасателям, что в квартире находятся дети.
"С целью быстрого доступа в квартиру, не теряя времени на вскрытие закрытых железных входных дверей, спасатели с использованием лестницы-палки и применением пожарного топора разбили окно и звеном ГДЗС приступили к поиску и спасению детей", - говорится в сообщении.
Пожарные спасли двоих мальчиков, 2009 и 2011 г. р., которых вынесли на руках из квартиры на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Дети направлены в областную детскую больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.
В ведомстве добавили, что пожар локализирован в 11:40, а уже в 11:43 полностью ликвидирован. На момент пожара дети находились в квартире одни. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава. Огнем было повреждено домашнее имущество.
Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.