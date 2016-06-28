Двох дітей врятували вогнеборці під час пожежі у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 червня. УНН. Двох хлопчиків врятували вогнеборці під час пожежі, яка сталась у квартирі одноповерхового будинку по проспекту Богдана Хмельницького у Дніпрі. Про це проінформували в ДСНС України, повідомляє УНН.
Сьогодні, 28 червня, о 11:24 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в трикімнатній квартирі одноповерхового будинку по проспекту Богдана Хмельницького обласного центру. По прибуттю на місце пожежі рятувальників, за зовнішніми ознаками, спостерігалося сильне задимлення в квартирі.
Сусіди розповіли рятувальникам, що в квартирі знаходяться діти.
"З метою найшвидшого доступу до квартири, не втрачаючи часу на вскриття закритих залізних вхідних дверей, рятувальники з використанням драбини-палиці та застосуванням пожежної сокири розбили вікно і ланкою ГДЗС приступили до пошуку та рятування дітей", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці врятували двох хлопчиків, 2009 та 2011 р. н., яких винесли на руках з квартири на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Діти направлені до обласної дитячої лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.
У відомстві додали, що пожежа локалізована о 11:40, а вже о 11:43 повністю ліквідована. На момент пожежі діти знаходилися в квартирі самі. До ліквідації пожежі залучалось 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 чоловіків особового складу. Вогнем було пошкоджено домашнє майно.
Причина пожежі та обставини події встановлюються співробітниками правоохоронних органів.