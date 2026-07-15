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Двое братьев утонули в Черниговской области: тело 17-летнего юноши нашли водолазы

Киев • УНН

 • 2276 просмотра

В селе Борки Черниговского района обнаружили тело 17-летнего юноши. Тело его 10-летнего брата нашли 14 июля.

Двое братьев утонули в Черниговской области: тело 17-летнего юноши нашли водолазы

В Черниговской области обнаружили тело погибшего 17-летнего юноши, тело его погибшего 10-летнего брата нашли вчера, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Спасатели подняли на поверхность тело 17-летнего юноши, который накануне утонул вместе со своим 10-летним братом. Трагедия произошла в селе Борки Черниговского района.

Поисковые работы совместно со спасателями ГСЧС проводили водолазы Черниговской областной спасательно-водолазной службы.

Добавим

В ГСЧС добавили, что только за минувшие сутки на водоемах страны погибли 4 человека, из которых 2 — дети. Всего с начала месяца вода унесла жизни уже 67 украинцев, в том числе 5 детей.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область