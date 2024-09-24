Движение по Днепровской ГЭС в Запорожье ограничат в среду из-за ремонта

В среду 25 сентября с 8:00 по 20:00 движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает Запорожская ОГА, пишет УНН.

Завтра, 25 сентября с 8:00 до 20:00, движение по Днепровской ГЭС будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Величара - ул. Сечи - ул. Антона Незолы (Таганская). А также, через Новые мосты и мост имени Преображенского, - говорится в сообщении.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним

Ранее движение транспорта через плотину Днепровской ГЭС перекрывалось 18 августа.