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Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі обмежать у середу через ремонт

Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі обмежать у середу через ремонт

Київ • УНН

 • 27248 перегляди

У середу з 8:00 до 20:00 рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено через ремонтні роботи. Об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст о. Хортиця, Нові мости та міст імені Преображенського.

У середу 25 вересня з 8:00 по 20:00 рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.

Завтра, 25 вересня з 8:00 по 20:00, рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Величара - вул. Січі - вул. Антона Незоли (Таганська). А також, через Нові мости та мост імені Преображенського,

- йдеться у повідомленні.

Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо

Раніше рух транспорту через греблю Дніпровської ГЕС перекривався 18 серпня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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