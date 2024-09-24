Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі обмежать у середу через ремонт
Київ • УНН
У середу з 8:00 до 20:00 рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено через ремонтні роботи. Об'їзд здійснюватиметься через Арковий міст о. Хортиця, Нові мости та міст імені Преображенського.
У середу 25 вересня з 8:00 по 20:00 рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.
Завтра, 25 вересня з 8:00 по 20:00, рух Дніпровською ГЕС буде тимчасово обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Величара - вул. Січі - вул. Антона Незоли (Таганська). А також, через Нові мости та мост імені Преображенського,
Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту.
Нагадаємо
Раніше рух транспорту через греблю Дніпровської ГЕС перекривався 18 серпня.