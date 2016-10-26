Двигатель, работающий на биогазе, запатентовали в Черкассах

Так, 5 лет опытов и испытаний завершились успехом и ученые запатентовали изобретение.

Изобретение позволяет экономить до 60% топлива, уменьшить вредные выбросы и цену на обслуживание двигателя.

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Ученые доказали, что авто, работая на комбинированном топливе, уменьшает выбросы в атмосферу на треть. Разработку испытали на пассажирских автобусах, поскольку они больше всего загрязняют воздух.