Двигатель, работающий на биогазе, запатентовали в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 26 октября. УНН. Черкасские ученые запатентовали дизельный двигатель, который работает на биогазе, сообщили в пресс-службе ЧГТУ, пишет УНН-Центр.
Так, 5 лет опытов и испытаний завершились успехом и ученые запатентовали изобретение.
Изобретение позволяет экономить до 60% топлива, уменьшить вредные выбросы и цену на обслуживание двигателя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии не будут регистрировать автомобили с бензиновыми двигателями с 2030 года
Ученые доказали, что авто, работая на комбинированном топливе, уменьшает выбросы в атмосферу на треть. Разработку испытали на пассажирских автобусах, поскольку они больше всего загрязняют воздух.