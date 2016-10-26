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15 марта, 19:03 • 115910 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168859 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139339 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131687 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113526 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105878 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101742 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Двигатель, работающий на биогазе, запатентовали в Черкассах

Двигатель, работающий на биогазе, запатентовали в Черкассах

Киев • УНН

 • 13241 просмотра

Черкассы-Киев. 26 октября. УНН. Черкасские ученые запатентовали дизельный двигатель, который работает на биогазе, сообщили в пресс-службе ЧГТУ, пишет УНН-Центр.

Так, 5 лет опытов и испытаний завершились успехом и ученые запатентовали изобретение.

Изобретение позволяет экономить до 60% топлива, уменьшить вредные выбросы и цену на обслуживание двигателя.

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Ученые доказали, что авто, работая на комбинированном топливе, уменьшает выбросы в атмосферу на треть. Разработку испытали на пассажирских автобусах, поскольку они больше всего загрязняют воздух.

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