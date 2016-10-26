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Двигун, який працює на біогазі, запатентували у Черкасах

Двигун, який працює на біогазі, запатентували у Черкасах

Київ • УНН

 • 13241 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Черкаські науковці запатентували дизельний двигун, який працює на біогазі, повідомили у прес-службі ЧДТУ, пише УНН-Центр.

Так, 5 років дослідів і випробувань завершились успіхом й науковці запатентували винахід.

Винахід дозволяє економити до 60 % палива, зменшити шкідливі викиди і ціну на обслуговування двигуна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині не реєструватимуть автомобілі з бензиновими двигунами з 2030 року

Науковці довели, що авто, працюючи на комбінованому пальному, зменшує викиди в атмосферу на третину. Розробку випробували на пасажирських автобусах, оскільки вони найбільше забруднюють повітря.

Українські Національні Новини

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