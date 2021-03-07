Две украинские теннисистки пробились в основную сетку турнира WTA-1000

Детали

В финале квалификации киевлянка Цуренко, посеянная под 12 номером, за 1 час 37 минут обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан (4) - 6:2, 6:1. Цуренко сделала 6 брейков, ее соперница - только один.

Зато 21-летняя уроженка Луцка Завацкая в финале отборочного турнира, посеянная под 7 номером, за 1 час 24 минуты сломила сопротивление Виктории Томовой из Болгарии (10) - 6:4, 6:4.

Примечательно, что лидером посева основной сетки турнира станет наша Элина Свитолина.

Дополнение

Призовой фонд соревнований в Дубае достиг 1,835 млн. долл.