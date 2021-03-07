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Дві українські тенісистки пробилися до основної сітки турніру WTA-1000

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Українські тенісистки Леся Цуренко та Катаріна Завацька вибороли право зіграти в основній сітці престижного турніру WTA-1000 "Dubai Duty Free Tennis Championships", передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У фіналі кваліфікації киянка Цуренко, посіяна під 12 номером, за 1 годину 37 хвилин обіграла представницю Італії Мартіну Тревизан (4) – 6:2, 6:1. Цуренко зробила 6 брейків, її суперниця - лише один.

Натомість 21-річна уродженка Луцька Завацька у фіналі відбіркового турніру, посіяна під 7 номером, за 1 годину 24 хвилини зломила опір Вікторії Томової з Болгарії (10) – 6:4, 6:4.

Примітно, що лідером посіву основної сітки турніру стане наша Еліна Світоліна.

Доповнення

Призовий фонд змагань у Дубаї сягнув 1, 835 млн. дол.

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