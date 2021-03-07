Дві українські тенісистки пробилися до основної сітки турніру WTA-1000

Деталі

У фіналі кваліфікації киянка Цуренко, посіяна під 12 номером, за 1 годину 37 хвилин обіграла представницю Італії Мартіну Тревизан (4) – 6:2, 6:1. Цуренко зробила 6 брейків, її суперниця - лише один.

Натомість 21-річна уродженка Луцька Завацька у фіналі відбіркового турніру, посіяна під 7 номером, за 1 годину 24 хвилини зломила опір Вікторії Томової з Болгарії (10) – 6:4, 6:4.

Примітно, що лідером посіву основної сітки турніру стане наша Еліна Світоліна.

Доповнення

Призовий фонд змагань у Дубаї сягнув 1, 835 млн. дол.