Две украинки преодолели первый круг теннисного турнира в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украинские теннисистки Екатерина Козлова и Дарья Лопатецкая вышли во второй раунд основной сетки соревнований ITF в Сагении (Канада), сообщает УНН.
Харьковчанка Лопатецкая в своем юном 15-летнем возрасте нанесла поражение экс-76 ракетке мира, 4-й сеяной Наоми Броаде - 6:3, 6:2.
Зато уроженка Николаева Козлова, имея первый номер посева, справилась с француженкой Шеразад Рэй - 6:4, и при 4:0 во второй партии соперница снялась с соревнований.
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Отметим, что следующей соперницей Козловой станет канадская теннисистка Александра Ваграмом, которая получила "wild card" от организаторов турнира, а оппоненткой Лопатецкой станет французская теннисистка Манон Арканьоли.