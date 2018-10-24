Дві українки подолали перше коло тенісного турніру в Канаді

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Українські тенісистки Катерина Козлова та Дар'я Лопатецька вийшли в другий раунд основної сітки змагань ITF у Сагенії (Канада), повідомляє УНН.

Харків'янка Лопатецька у своєму юному 15-річному віці завдала поразки екс-76 ракетці світу, 4-й сіяній Наомі Броаді – 6:3, 6:2.
Натомість уродженка Миколаєва Козлова, маючи перший номер посіву, впоралася із француженкою Шеразад Рей – 6:4, і при 4:0 в другій партії суперниця знялася зі змагань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стаховський зазнав поразки на старті основної сітки турніру в Антверпені

Відзначимо, що наступною суперницею Козлової стане канадська тенісистка Олександра Ваграмом, яка отримала "wild card" від організаторів турніру, а опоненткою Лопатецької стане французька тенісистка Манон Арканьолі.

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