Два тайника с оружием обнаружили в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Два тайника с военными средствами поражения обнаружила за последние сутки Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В селе Колядовка в Луганской области сотрудники СБУ изъяли из тайника, который был расположена в одном из помещений на территории заброшенной фермы, реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и восемь гранат РГД-5 с запалом.
Также в окрестностях Павлополя Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник с 5 гранатами Ф-1 и РГД-5 с запалом.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружили вблизи моста в Днепре.