Два тайника с оружием обнаружили в зоне АТО

В селе Колядовка в Луганской области сотрудники СБУ изъяли из тайника, который был расположена в одном из помещений на территории заброшенной фермы, реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и восемь гранат РГД-5 с запалом.

Также в окрестностях Павлополя Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили тайник с 5 гранатами Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружили вблизи моста в Днепре.