Дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Дві схованки з військовими засобами ураження виявила за останню добу Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
У селі Колядівка на Луганщині співробітники СБУ вилучили зі схованки, яка була розташована в одному з приміщень на території закинутої ферми, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та вісім гранат РГД-5 із запалами.
Також на околиці Павлополя на Донеччині оперативники спецслужби виявили схованку з 5 гранатами Ф-1 та РГД-5 із запалами.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, схованку з вибухівкою та боєприпасами виявили поблизу мосту в Дніпрі.