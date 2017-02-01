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Дві схованки зі зброєю виявили в зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Дві схованки з військовими засобами ураження виявила за останню добу Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

У селі Колядівка на Луганщині співробітники СБУ вилучили зі схованки, яка була розташована в одному з приміщень на території закинутої ферми, реактивну протитанкову гранату РПГ-18 та вісім гранат РГД-5 із запалами.

Також на околиці Павлополя на Донеччині оперативники спецслужби виявили схованку з 5 гранатами Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, схованку з вибухівкою та боєприпасами виявили поблизу мосту в Дніпрі.

Українські Національні Новини

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