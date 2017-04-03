Два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44007 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103242 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158521 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117333 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117079 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112884 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104518 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154121 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО

Два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Вблизи заброшенного шиноремонтного завода в городе Марьинка Донецкой области правоохранители изъяли пулемет Калашникова танковый, два противотанковые мины с запалами, четырнадцать гранат Ф-1 и почти 3,5 тысячи патронов различного калибра.

В лесополосе в пятистах метрах от окраины села Первомайское сотрудники СБУ обнаружили три пороховые заряды к танковых снарядов, гранатомет РПГ-22 и почти четыреста патронов различного калибра.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь".

Украинские Национальные Новости

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