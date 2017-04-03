Два тайника с боеприпасами обнаружили в зоне проведения АТО

Вблизи заброшенного шиноремонтного завода в городе Марьинка Донецкой области правоохранители изъяли пулемет Калашникова танковый, два противотанковые мины с запалами, четырнадцать гранат Ф-1 и почти 3,5 тысячи патронов различного калибра.

В лесополосе в пятистах метрах от окраины села Первомайское сотрудники СБУ обнаружили три пороховые заряды к танковых снарядов, гранатомет РПГ-22 и почти четыреста патронов различного калибра.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь".